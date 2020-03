Ministerul Mediului a pus la dispozitia autoritatilor peste 300 de camere si locuri de cazare in imobilele ce apartin de Romsilva sau Apele Romane

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunţat pe pagina sa de socializare, că instituţia pe care o conduce a pus la dispoziţia autorităţilor peste 300 de camere şi locuri de cazare în imobilele ce aparţin de Romsilva sau Apele Române.

”Suntem în alertă pentru a fi pregătiţi cu suficiente capacităţi de ardere a deşeurilor medicale. Cu atâtea spitale pline de pacienţi şi atâţia români testaţi de coronavirus este uşor de prevăzut că volumul de deşeuri medicale va creşte în perioada următoare. (...) Dincolo de măsurile pe care le luăm cu mare responsabilitate de mediu, ne implicăm direct şi sprijinim inclusiv măsurile de carantină. Am pus la dispoziţie 214 camere cu baie proprie în cantoanele, centrele şi hotelurilor pe care le are Romsilva plus alte 123 de camere în imobilele Apelor Române”, a anunţat Costel Alexe, potrivit News.ro.

Vezi si: ULTIMA ORĂ S-au interzis în România evenimentele cu peste 50 de persoane în spații închise: fitness, SPA, cosmetică, cazinouri + cinema, teatre, muzee .

Pe de altă parte, ministrul spune că staţiile de sortare din Bucureşti şi din apropiere sunt monitorizate cu atenţie.

”Monitorizăm atent staţiile de sortare din Bucureşti şi din jurul Capitalei. Avem mii de oameni în carantină sau în regim de auto-izolare. Avem mii de angajaţi care lucrează de acasă. Este uşor de anticipat că şi cantităţile de deşeuri municipale vor creşte în perioada următoare. Acestea nu trebuie lăsate să se acumuleze, fapt pentru care le solicit primăriilor creşterea frecvenţei ridicării gunoiului menajer. Trebuie să ne asigurăm că oamenii care stau departe de aglomeraţie sunt totuşi în siguranţă acasă”, a mai scris Alexe.