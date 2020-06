Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a anuntat semnarea contractului de finantare a lucrarilor de cadastrare a Deltei Dunarii

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a anunţat joi semnarea contractului de finanţare a lucrărilor de cadastrare a Deltei Dunării, în valoare de 28 de milioane de lei, între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), contract ce prevede deschiderea cărţilor funciare pentru 173.000 de hectare din judeţul Tulcea, potrivit news.ro.

”Astăzi a fost semnat contractul de finanţare a lucrărilor de înregistrare sistematică pentru Delta Dunării, în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară. Contractul, în valoare de 28 de milioane de lei, a fost încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) şi prevede deschiderea cărţilor funciare pentru 173.000 de hectare din judeţul Tulcea. Este vorba de 116 sectoare cadastrale din 11 unităţi administrativ-teritoriale din acest judeţ”, a informat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

La eveniment au participat guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Ion Munteanu, secretarul de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Iulian Octavian Stana, dar şi reprezentanţi ai Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi ai Prefecturii Tulcea.

Citește și: Marcel Vela reacționează la punerea sub control judiciar a vlogger-ului Colo: Doresc să trag un mare semnal de alarmă

”Pentru Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Delta Dunării are o importanţă extraordinară, este a doua deltă de pe continentul nostru şi are o biodiversitate covârşitoare, atât din punctul de vedere al speciilor, cât şi a habitatelor. Este o prioritate pentru noi să realizăm pe suprafaţa acestei Delte, care are 580.000 hectare, un management eficient. Contractul pe care îl semnăm astăzi pentru cadastrarea suprafeţelor din Deltă ne va permite pe viitor să ne organizăm foarte bine şi să gândim proiecte care ne vor ajuta să avem un management sustenabil în această zonă. Pentru MMAP, este foarte important ca în toate ariile protejate din ţară să reuşim să conservăm biodiversitatea, având în vedere Strategia UE în domeniul biodiversităţii şi priorităţile Uniunii Europene legate de acest domeniu”, a precizat Iulian Octavian Stana, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Preţul mediu pe hectar pentru lucrările de înregistrare sistematică va fi de aproximativ 159 de lei cu TVA.

Contractul încheiat astăzi este cel mai mare contract încheiat între ANCPI şi o instituţie publică şi face parte din Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF).