Ministerul Mediului se spala pe maini: Poluarea masiva din Bucuresti e treaba Primariei

Poluarea a atins cote record în Capitală şi în judeţul Ilfov. Zonele cele mai afectate au fost Piaţa Sudului şi Libertăţii. În zona Corebeanca, limita legală maximă a fost depăşită de 15 ori, potrivit informațiilor de pe platformele pentru măsurarea calităţii aerului.

Fără ele, nu ar fi știut nimeni, pentru că autorităţile tac mâlc. Mediafax a încercat să obțină răspunsuri de la ministerul Mediului.

„În momentul în care specialiştii noştri şi-au dat seama că e vorba de arderi, am avut echipele Gărzii Naţionale de Mediu toată seara în teren, până după ora 24, şi au monitorizat situaţia, să nu existe arderi necontrolate, arderi ilegale, care nu au fost raportate. Soluţiile pentru calitatea aerului sunt întotdeauna apanajul autorităţilor publice locale cu administraţia publică locală din Bucureşti, cu care am discutat de nenumărate ori şi nu am primit nimic”, spune Mihai Drăgan, purtător de cuvânt Ministerul Mediului.

Aşadar, Ministerul aşteaptă ca Primăria să răspundă când vom putea să respirăm aer curat.

Mediafax a cerut un răspuns şi de la Primăria Municipiului București, dar, până la publicarea știrii, acesta nu a sosit.