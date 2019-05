Ministerul Muncii, ajutoare pentru familiile afectate de inundatii

calarasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Muncii acorda ajutoare de urgenta pentru familiile din judetul Calarasi, afectate de tornada. Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgenta in valoare de 28.500 lei pentru 13 familii din judetul Calarasi, care se afla in situatii de necesitate cauzate de fenomenul meteorologic sever, tornada, produs in 30 aprilie 2019, in vederea evitarii riscului de excluziune sociala a acestora si asigurarea conditiilor adecvate de locuit. Ajutoarele de urgenta au la baza anchetele sociale ale Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Calarasi, centralizate la nivelul Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala si se acorda din bugetul alocat Ministerului Muncii si ...