Ministerul Sanatații a achiziționat 1.500.000 doze de vaccin gripal. Cand incepe campania vaccinarii

Campania vaccinării antigripale gratuită va începe în a doua jumătate a lunii octombrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Până la această oră au fost achiziționate 1 500 000 doze de vaccin gripal, cu aproximativ 200 000 mai mult față de anul trecut, astfel încât să se asigure vaccinarea unui număr cât mai mare de persoane din The post Ministerul Sănătății a achiziționat 1.500.000 doze de vaccin gripal. Când începe campania vaccinării appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.