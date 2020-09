Ministerul Sanatații, ancheta interna dupa ce o cantareața ar fi ajuns sa se ocupe de monitorizarea Spitalelor Regionale

Ministerul Sănătății a declanșat o anchetă internă după ce în spațiul public au apărut informații despre angajarea fără concurs pe un post de consilier debutant la Direcția Monitorizare, Implementare Spitale Regionale din minister, a unei cântărețe fotomodel în vârstă de 24 de ani.

„Urmare a informațiilor apărute in spatiul public, Ministerul Sănătății precizează că nu există niciun angajat in cadrul instituției cu numele precizat in articol”, precizează, însă, Ministerul Sănătății, potrivit Digi24. De asemenea, ministerul susține că a fost declanșată o anchetă internă pe acest subiect.

Nelu Tătaru, ironizat de medici după angajarea unei cântărețe la Sănătate: 'A învins tătarii. Tătari avem. Stefan cel Mare ne lipseşte... O fi talentată!'

La o zi distanță și după ce ministerul a anunțat o anchetă internă, Codruța Elena Filip și-a șters de pe contul de Facebook locurile de muncă de la Ministerul Sănătății și de la ANAF.

Codruța Elena Filip ar fi fost angajată în Ministerul Sănătății în urma unui interviu la care a obținut un punctaj de 89,33, scrie Newsweek.ro, care publică rezultatul probei de interviu în urmă căruia Elena Filip a fost declarată admisă.