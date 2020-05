Ministerul Sanatații: Peste 44.000 de cadre medicale vor primi, pe aprilie, stimulentul de 2.500 lei

Ministerul Sănătății anunță că 44.074 de angajați din sistemul sanitar primesc stimulentul de 2500 lei brut pentru luna aprilie. Ministrul Nelu Tătaru spune că sunt probleme în întocmirea listelor cu beneficiarii. Ministerul Sănătății anunță, într-un comunicat de presă, că pentru luna aprilie 2020, un număr de 14.355 persoane din cadrul unităților de primiri urgențe, serviciilor […] The post Ministerul Sănătății: Peste 44.000 de cadre medicale vor primi, pe aprilie, stimulentul de 2.500 lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.