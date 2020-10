Ministerul Sanatatii: 500.000 de doze de vaccin antigripal, livrate catre directiile de sanatate publica

Ministerul Sanatatii anunta ca luni, 19 octombrie, sunt livrate catre directiile de sanatate publica 500.000 de doze de vaccin antigripal, urmand a fi directionate catre medicii de familie pentru vaccinarea persoanelor din categoriile de risc. Pana in prezent s-au vaccinat peste 146.000 dintre persoanele din categoriile vulnerabile. Ministerul Sanatatii anunta ca numarul infectiilor respiratprii este in crestere, dar nu s-au confirmat inca cazuri de gripa in acest sezon.