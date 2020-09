Ministerul Sanatatii anunta al treilea caz de infectare cu noul coronavirus, in randul angajatilor

Ministerul Sanatatii a anuntat un nou caz confirmat de infectare cu SARS-CoV-2 in randul angajatilor. Este vorba despre o persoana care a fost contact direct cu cazul depistat pozitiv in data de 11 septembrie, precizeaza institutia intr-un anunt de presa. Astfel, de vineri pana acum sunt trei cazuri de imbolnaviri in randul angajatilor MS.