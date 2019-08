Ministerul Sanatatii poate aloca bani pentru Psihiatrie, daca exista un proiect si o solicitare. Sorina Pintea - Exista o problema de management la nivelul Spitalului Judetean Constanta“

„Putem aloca un milion de euro fără probleme, dar vreau să văd interes din partea managerului“

Ministrul Sănătăţii,a reacţionat în urma materialului publicat de cotidianul ZIUA de Constanţa în legătură cu bugetul neangajat de managerul Spitalului Clinic de Urgenţă Constanţa destinat îmbunătăţirii condiţiilor pentru pacienţii secţiei de Psihiatrie de la Palazu Mare.„Pacienţii şi aparţinătorii îmi trimit imagini, am câteva fotografii elocvente pentru dezastrul din Secţia de Psihiatrie de la Constanţa. Am cerut Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Constanţa să meargă acolo şi să verifice şi datele din controlul încrucişat realizat anul trecut la nivel naţional în toate unităţile medicale din ţară. Acea secţie are un plan de conformare valabil până în 2020. Aşa s-a aflat că au existat fonduri care nu au fost cheltuite. De ce? Rămâne un mister şi pentru mine. Nu există suficient personal la achiziţii sau există o problemă în managementul Spitalului Judeţean de la Constanţa”, a spus Sorina Pintea.Oficial de la Sănătate a adăugat că a cerut Consiliului Judeţean Constanţa să realizeze studiile de fezabilitate necesare pentru Secţia de Psihiatrie. Cât priveşte disponibilitatea Ministerului Sănătăţii de a sprijini cu fonduri construirea unei clădiri noi pentru secţia de la Palazu, Pintea spune că nu are nicio problemă să aloce banii dacă primeşte un proiect tehnic şi o solicitare din partea autorităţilor din Constanţa.„O clădire nouă înseamnă o investiţie importantă. Există şi fonduri europene pentru astfel de lucrări, însă Ministerul poate aloca o parte din bani. Putem aloca un milion de euro fără probleme, dar vreau să văd interes din partea managerului, un proiect bine făcut şi, bineînţeles, o solicitare fermă. Chiar acum sunt la Bistriţa, unde am inaugurat o secţie de terapie intensivă finanţată de minister. De la Constanţa nu am primit o astfel de cerere de sprijin”, a conchis Sorina Pintea.Colega de partid cu managerul SCJU, dr., Pintea nu s-a sfiit să afirme că sunt probleme în managementul Spitalului Judeţean din Constanţa. Evaluarea anuală a managerului de la Judeţean va începe în luna septembrie.Aşa cum arătam în ediţia precedentă, consilierii judeţeni au aprobat anul trecut pentru Secţia de Psihiatrie a SCJU 3.580.000 de lei (aprox. 800.000 de euro, la cursul mediu euro de anul trecut de 4,65). Banii fuseseră solicitaţi chiar de managementul spitalului. La finalul aceluiaşi an, secţia a rămas doar cu 100.000 de lei, bani folosiţi, din spusele dr. Cătălin Grasa, pentru reabilitarea gardului de la Psihiatrie. Restul banilor au fost redistribuiţi la rectificarea bugetară, deoarece compartimentul de achiziţii de la Spitalul Judeţean nu a fost în stare să finalizeze pe parcursul anului 2018 caietul de sarcini pentru iniţierea procedurii de achiziţie de lucrări de reparaţii, construcţii şi instalaţii pentru Psihiatrie.Pe 20 august a.c., SCJU a solicitat de la Consiliul Judeţean bani pentru igienizarea Secţiei de Psihiatrie, bani care vor fi alocaţi în şedinţa de CJ din în luna septembrie.



