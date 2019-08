Ministerul Turismului acorda 5,5 milioane de euro pentru modernizarea Delfinariului din Constanta

„Avem un program de guvernare în care investițiile sunt prioritare și mă bucur că reușim să implementăm proiectele pe care ni le-am propus. Turismul este un domeniu pentru care investițiile sunt necesare. Alături de promovare și măsuri de încurajare și susținere pentru mediul privat care activează în acest domeniu, investițiile fac parte din obiectivele Ministerului Turismului. Acum două săptămâni, am fost la Borșa, în Maramureș, unde am semnat contractul de finanțare de 22 milioane de euro pentru o pârtie de schi, iar astăzi sunt la Constanța pentru a semna o altă finanțare importantă pentru turismul de pe litoral dar și pentru comunitatea județului Constanța, respectiv modernizarea și extinderea Delfinariului. Ministerul vine cu 70% din sumă, restul va fi contribuția Consiliului Județean care este inițiatorul acestui proiect și care a întocmit documentația pentru finanțare. Aproximativ 5,5 de milioane de euro vor fi investite pentru ca turiștii dar și mamiferele marine să se bucure de un delfinariu la standarde europene. Doar în ultimi trei ani numărul turiștilor, care au călcat pragul Complexului Muzeal Știintele Naturii Constanța, a crescut cu 80%. De exemplu, în 2018, 626.000 turiști au vizitat acest obiectiv turistic Așadar, potențialul acestui punct de atracție turistică este enorm. Am fost incântat, astăzi, să aflu că președintele Consiliului Județean vrea să continue investițiile și să depună la Ministerul Turismului un proiect pentru construcția unui acvariu cu o suprafață de 3600 mp. Am fost încântat să văd interes din partea celor care înțeleg că turismului poate fi un domeniu în care investițiile sunt un câștig pentru comunitate și nu numai”, a declarat Bogdan Trif, ministrul Turismului.