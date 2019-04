Ministerului Culturii vrea din nou sa cumpere Cumintenia Pamantului

Cumintenia Pamantului 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cumintenia Pamantului revine in atentia Ministerului Culturii, care ar vrea s-o cumpere. Ministrul Daniel Breaz a anuntat ca are 25 de milioane de euro pentru a achizitiona obiecte de arta si cladiri de patrimoniu. El asteapta un pret de la proprietarul "Cuminteniei Pamantului", pe care il va analiza impreuna cu expertii din Minister. Vezi si: Cumintenia Pamantului va fi reevaluata. Noua intelegere intre autoritati si mostenitori Incercarea din 2016, cand Guvernul a pus la bataie 5 milioane de euro, si inca 6 ar fi urmat sa se stranga prin cheta nationala, a esuat. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...