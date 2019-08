Ministrii ALDE și-au inaintat demisiile din Guvern. Premierul are pregatite noi propuneri

Vicepremeirul Grațiela Gavrileacu și ministrul pentru relația cu Parlamentul Viorel Vasile s-au ținut de cuvânt. Imediat după ședința de Guvern, cei doi miniștri, membri ALDE, și-au trimis demisiile din funcții la Secretariatul General al Guvernului precum și la cabinetul premierului. Decizia a fost luată încă de luni, când partidul a decis ieșirea d ela guvernare. The post Ministrii ALDE și-au înaintat demisiile din Guvern. Premierul are pregătite noi propuneri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.