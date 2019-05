Ministrii Justitiei si Finantelor au ajuns la un acord cu sindicalistii din penitenciare

”Încă din momentul în care mi-au fost învederate problemele din sistemul penitenciar, nu numai că am manifestat deschidere la un dialog constructiv și de bună-credință, dar am arătat și determinare pentru a găsi soluții la problemele existente.



Mă bucur că astăzi am ajuns la un acord pentru implementarea soluțiilor identificate.



Vreau să mulțumesc tuturor reprezentanților sindicatelor din sistemul penitenciar pentru excelenta colaborare de până acum. Până la urmă, avem un interes comun, constând în rezolvarea problemelor existente în sistemul penitenciar.



Îmi exprim regretul că aceste probleme, deși erau cunoscute de multă vreme, și-au găsit rezolvarea abia acum.



Apreciez încă o dată colaborarea cu reprezentanții sindicatelor din aceste ultime săptămâni.



Vreau să mulțumesc și ministrului finanțelor publice, ministru interimar al fondurilor europene, domnul Eugen Teodorovici, pentru deschiderea manifestată și ajutorul acordat”.