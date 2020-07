Ministru: Nu are logica sa deschidem restaurantele, daca nu se respecta regulile nici macar pe terase

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat la Digi24 că este nevoie de prelungirea stării de alertă și că nu este optimist cu privire la posibilitatea deschiderii restaurantelor în viitorul apropiat.

„Voi susține prelungirea stării de alertă. Evoluția cazurilor nu îmi arată o scădere în așa fel încât să zicem că ne ducem spre un număr cu două cifre a cazurilor de infectare. Am avut întâlniri cu industria HoReCa, am pus la punct la punct inclusiv regulile care ar trebui să fie luate în considerare pentru deschiderea restaurantelor. Le avem pregătite. Din păcate, evoluția cazurilor nu mă face să fiu optimist în privința deschiderii în interior a restaurantelor. Și mâine vom lua în discuție acest lucru, dar repet, nu sunt optimist că acest lucru va întruni o majoritate în așa fel încât să se poată deschide restaurantele.Trebuie să ne convingem că cetățenii, turiștii respectă regulile pe terase și apoi discutăm și de deschiderea restaurantelor. Nu are logică să deschidem restaurantele în interior, în condițiile în care nu se respectă regulile în exterior, unde riscul de transmitere e mai greu de făcut. Nu facem decât să escaladăm evoluția cazurilor. Evaluăm situația din două în două săptămâni. Dacă evoluția va fi semnificativ descrescătoare, vom lua și măsurile necesare pentru o nouă relaxare. 1 august este următorul termen”, a declarat Popescu.