Ministrul Afacerilor Externe, chemat sa dea explicații privind muncitorii romani care au plecat in strainatate in plina pandemie

Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, propune audierea ministrului de externe Bogdan Aurescu în Comisiile reunite de politică externă, afaceri europene şi muncă ale Parlamentului, ca să explice măsurile luate de Guvern pentru protejarea lucrătorilor români din străinatate în perioada pandemiei. Cazanciuc susține că audierea va fi programată luni, 4 mai și că statul român […] The post Ministrul Afacerilor Externe, chemat să dea explicații privind muncitorii români care au plecat în străinătate în plină pandemie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.