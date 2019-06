Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, despre votul la europarlamentare: “Au fost peste 9.200 de semnalari de vot multiplu”

Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a vorbit, duminică seara, în emisiunea “Subiectiv” de la Antena 3, realizată de Răzvan Dumitrescu, despre votul de la alegerile europarlamentare. Ministrul a arătat că au fost peste 9.200 de semnalări de vot multiplu, unul dintre acestea verificate de polițiști și neconfirmate, altele, în curs de verificare. Ministrul a prezentat The post Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, despre votul la europarlamentare: “Au fost peste 9.200 de semnalări de vot multiplu” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.