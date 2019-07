Ministrul afacerilor interne, de urgența la Caracal. Nicolae Moga: Daca polițiștii au greșit, pedeapsa fața de ei va trebui sa fie drastica

Ministrul de interne Nicolae Moga se deplasează de urgență la Caracal, anunță Ministerul Afacerilor Interne. “Având în vedere gravitatea situației de la Caracal, în urma discuțiilor cu prim-ministrul Viorica Dăncilă, ministrul afacerilor interne, Nicolae Moga, împreună cu secretarul de stat Gheorghe Nucu Marin, se deplasează la Caracal pentru a se asigura că verificările privind modul în The post Ministrul afacerilor interne, de urgență la Caracal. Nicolae Moga: Dacă polițiștii au greșit, pedeapsa față de ei va trebui să fie drastică appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.