Ministrul afacerilor interne, despre ancheta in cazul polițistului ucis in Timiș. Ce spune Carmen Dan despre dotarile Poliției

Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a vorbit, duminică seara, în emisiunea “Subiectiv” de la Antena 3, realizată de Răzvan Dumitrescu, despre ancheta în cazul polițistului din Timiș omorât în misiune. Ministrul a dat asigurări că investigațiile sunt tratate cu seriozitate și se vor finaliza cât mai repede. “E o anchetă în curs. Sper să fie The post Ministrul afacerilor interne, despre ancheta în cazul polițistului ucis în Timiș. Ce spune Carmen Dan despre dotările Poliției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.