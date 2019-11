​Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela: "Raportul despre evenimentele din 10 august, declasificat"

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat, joi, că raportul despre evenimentele din 10 august a fost declasificat şi a fost trimis către DIICOT, pentru a fi folosit în ancheta care are loc în urma plângerilor depuse de persoane implicate, menționează agerpres.ro. Vela a precizat că joi dimineaţă a fost primit ultimul aviz de la una dintre instituţiile implicate, iar o comisie din cadrul MAI a decis declasificarea documentului."Am înaintat raportul declasificat către DIICOT, unde există un dosar penal la toate sesizările privind evenimentele din 10 august, poate fi folosit în ancheta penală", a spus Marcel Vela, care a adăugat că, deoarece este vorba de o anchetă în desfăşurare, nu pot fi dezvăluite detalii din acest dosar, însă datele sunt la dispoziţia procurorilor.Ministerul de Interne nu poate comunica amănunte din acest raport, a indicat Vela."DIICOT ne-a comunicat că ia act de acest raport declasificat, un raport care poate fi folosit acum în ancheta penală. Având în vedere că este anchetă penală în derulare, datele din raport sunt la dispoziţia DIICOT. (...) Această procedură şi tot ce se derulează în acest dosar nu este public. Întrebările vă rog să le adresaţi DIICOT. Întreg raportul şi toate datele din raport, până nu se finalizează ancheta penală, noi, ca minister, nu putem să dăm detalii", a informat ministrul.El a completat că în următoarea perioadă va lua act de concluziile comisiei care a anchetat pe linie administrativă acţiunile Jandarmeriei."Săptămâna viitoare o să vă informez, exact şi cu anchetele disciplinare. (...) Următoarele priorităţi ale ministerului vor fi anunţate pe agenda publică şi avem toată deschiderea pentru a clarifica toate întrebările cu privire la MAI. Îmi doresc o deschidere, o transparentizare a tuturor activităţilor astfel încât MAI să redevină în ochii populaţiei acolo unde a fost ca şi cotă de încredere", a mai spus Marcel Vela.El a susţinut că, în calitate de ministru, şi-a făcut datoria prin desecretizarea acestui dosar, lucru pe care nu l-au făcut predecesorii săi."Atunci când am solicitat ca preşedinte al Comisiei de apărare desecretizarea raportului, PSD a confiscat Comisia de apărare şi a schimbat preşedintele. După schimbarea preşedintelui, au mai fost vreo doi sau trei miniştri aici, care nu s-au obosit să-l desecretizeze. Eu am promis că-l voi desecretiza şi m-am ţinut de cuvânt", a afirmat Vela.Sursa foto: Facebook/ Ion Marcel Vela