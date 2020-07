Ministrul afacerilor interne, mesaj dupa vizita de la Constanta

Am vrut să mă asigur că sunt luate toate măsurile pentru ca românii care vin să-și petreacă vacanța la mare să o poată face în condiții de siguranță!



Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela a postat pe pagina sa de socializare un mesaj după vizita de la Constanța.



Vela susține că „avem obligația să fim responsabili, oriunde am fi, cu atât mai mult în vacanță, pe litoral, unde ne bucurăm de timpul liber, de soare și de mare, alături de cei dragi“.



Iată mesajul ministrului după vizita de la Constanța.



„Cuvântul cel mai folosit în ultimele luni a fost responsabilitate, iar românii au înțeles că măsurile pe care le-am luat au fost pentru a apăra sănătatea și viața fiecăruia dintre noi.



În continuare, avem obligația să fim responsabili, oriunde am fi, cu atât mai mult în vacanță, pe litoral, unde ne bucurăm de timpul liber, de soare și de mare, alături de cei dragi.



Astăzi, la Constanța, am avut onoarea să trec în revistă efectivele și tehnica structurilor MAI care vor asigura măsurile de ordine publică și gestionarea situațiilor de urgență pe litoralul românesc în perioada estivală.



Am vrut să mă asigur că sunt luate toate măsurile pentru ca românii care vin să-și petreacă vacanța la mare să o poată face în condiții de siguranță!



În perioada sezonului estival, efectivelor MAI din structurile teritoriale li se vor alătura, în două serii, câte 182 de polițiști de la inspectoratele de poliție județene din țară, iar peste 1.000 de pompieri din 26 de județe ale țării vor suplimenta efectivele de salvatori de pe litoralul românesc.

Le-am cerut colegilor mei profesionalism și promptitudine în lupta împotriva infractionalității, pentru a apăra integritatea și bunurile cetățenilor, cât și vigilență în ceea ce privește respectarea tuturor măsurilor sanitare pentru a proteja sănătatea turiștilor.



Trebuie să fim conștienți că virusul nu a dispărut dintre noi, ci este la fel de prezent și agresiv.



Ar fi mare păcat ca un turist sănătos, după ce a așteptat vara cu multă nerăbdare, să revină din concediu bolnav și să-i infecteze pe toți cei dragi.

Am încredere în dumneavoastră și vă doresc multă sănătate!“