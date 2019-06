Ministrul afacerilor interne: Trebuie sa demisionez pentru ca in mandatul meu s-au luat cele mai multe mijloace de protectie pentru politisti?

Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, luni seara, într-o conferință de presă, că, după moartea polițistului din Timiș, dotarea Ministerului Afacerilor Interne este subiectul care poate fi în continuare dezbătut. “Dar oare trebuie să-mi dau demisia pentru că am adus cel mai mare buget al MAI din ultimii 10 ani? Sau pentru că în The post Ministrul afacerilor interne: Trebuie să demisionez pentru că în mandatul meu s-au luat cele mai multe mijloace de protecţie pentru poliţişti? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.