Ministrul Agriculturii Adrian Oros: 'Am solicitat verificari suplimentare privind centrele de colectare de unde au fost trimise animalele'

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Nechita-Adrian Oros, vine cu precizări în urma accidentului de duminică, când o navă cu 14.600 de oi s-a răsturnat în Portul Midia, şi afirmă că a solicitat verificări suplimentare privind centrele de colectare de unde au fost trimise animalele, potrivit news.ro.

”În momentul în care am fost informat despre accidentul din portul Midia, am luat legătura de îndată cu preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, dr. Csutak Laszlo Nagy, care mi-a comunicat detalii privind condiţiile de bunăstare şi sănătate la îmbarcarea animalelor pe navă. De asemenea, am solicitat verificări suplimentare privind centrele de colectare de unde au fost trimise animalele (documente de mişcare, certificate sanitare-veterinare de transport animale vii, bonuri de achiziţie etc.)”, spune ministrul Nechita-Adrian Oros într-un comunicat.

Acesta subliniază că a atras atenţia încă de anul trecut asupra neconformităţilor privind bunăstarea şi sănătatea animalelor în timpul transportului animalelor vii, ovine, în special, din România către state terţe, mai ales în zona Golfului.

”De asemenea, am subliniat şi condiţiile total dezavantajoase din punct de vedere economic ale comerţului cu animale vii. Am depus în acest sens, încă din luna iulie a anului 2019, un proiect de lege privind respectarea condiţiilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului şi în afara Uniunii Europene, până la destinaţie, conform Regulamentului 1/2005 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe. Prin acest proiect se impunea astfel prezenţa unui medic veterinar la bord pe toată durata călătoriei, care să completeze un raport zilnic de transport, un raport de sfârşit de călătorie, precum şi criterii de respingere a îmbarcării animalelor la bord”, afirmă ministrul Agriculturii în comunicat.

Nava a fost autorizată de către DSVSA Constanţa din luna martie 2019.

”Precizăm că actualul director DSVSA Constanţa, Geronimo Brănescu, încă din 2018, când era preşedintele ANSVSA, a modificat legislaţia privind organizarea şi funcţionarea ANSVSA trecând punctele de inspecţie la frontieră, din subordinea ANSVSA central în subordinea directorului executiv la nivel local, în acest caz, a directorului executiv DSVSA Constanţa. Singura instituţie abilitată pentru a autoriza şi a monitoriza condiţiile de bunăstare şi sănătate pentru transportul animalelor vii este ANSVSA, prin punctele de inspecţie la frontieră”, adaugă ministrul.

În acest moment, echipe mixte ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, ale ANSVSA şi ale Ministerului Apelor şi Pădurilor fac verificări privind respectarea prevederilor legale şi ”de îndată ce vor fi disponibile rezultatele anchetei, acestea vor fi aduse la cunoştinţa opiniei publice”, mai spune ministrul.

La rândul său, compania naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa a anunţat luni că traficul navelor în Portul Constanţa zona Midia se desfăşoară în prezent în condiţii de siguranţă, cu evitarea zonei incidentului naval.

”Şenalul navigabil este blocat parţial, dar în prezent, în condiţii meteo normale, nu sunt probleme majore pentru a restricţiona manevrele. Aseară, 24 noiembrie 2019, două nave au avut operaţiuni de intrare şi ieşire în/din Midia, respectiv cargoul Harmony Livestock (1.696 tdw) a părăsit portul, iar nava tanc Providence (6.450 tdw) a intrat în port”, anunţă compania într-un comunicat.

De asemenea, în următoarele zile sunt avizate 12 nave pentru a sosi în Midia.