Ministrul Agriculturii: 'Am facut proiectul de buget pe 2020'

Ministrul demis al Agriculturii, Petre Daea a declarat miercuri, că echipa ministerială lucrează "de mult" la bugetul pentru anul viitor, care se apropie de bugetul pentru anul în curs, la care se adaugă finanţări pentru continuarea investiţiilor în irigaţii şi avicultură, anunță MEDIAFAX.

"Noi am făcut proiectul de buget pe 2020, am început demult să lucrăm la el, l-am analizat de câteva ori la minister. Am avut în vedere ca proiectul de buget să fie ca un răspuns practic la obiectivele de guvernare pe care le avem, să continuăm programele pe care le-am început şi pe cele lansate cărora le-am dat drumul spre consultare, şi anume programul de susţinere pentru ardei gras, pentru castraveţi şi vinete în spaţii protejate, pentru a creşte paleta aceasta de produse şi astfel să dăm posibilitatea prin Casa de Comerţ să le valorifice şi să oprim importurile dând o alternativă de consum şi pentru consumatori. Avem incluse investiţiile pentru punctele de lansare, investiţiile în sistemul de irigaţii, investiţiile privind reproducţia la taurine" a spus Petre Daea.

Citește și: Cutremur în USR! Se cere demisia lui Dan Barna! Mesaje din interior

Creşterea bugetului va fi generată de proiecte noi în avicultură, zona montană, irigaţii.

"În cifră absolută este o creştere generată de proiectele noi care vin, reproducţia la porcine, proiectul pentru avicultură, toate proiectele din zona montană (unităţi de prelucrare, unităţi de sacrificare, centre de colectare), investiţiile din irigaţii. Cifra absolută pentru România este legată de aceste proiecte şi apoi şi de partea de contribuţie, cofinanţarea pentru proiectele pe care noi le-am luat prin PNDR. Nu pot să spun acum o cifră absolută, va creşte, dar se aşează în jurul anului 2019", a explicat ministrul.

Bugetul ministerului în 2019 a fost de 22,8 miliarde de lei, în creştere cu aproape 15% faţă de execuţia preliminată pentru anul 2018.