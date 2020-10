Ministrul Agriculturii: Am identificat zece mari prioritati in agricultura, de rezolvat in urmatorii sapte ani. Culturile de primavara, afectate pe 1 milion de hectare

Zece probleme, prioritati mari in agricultura, care vor trebui creionate intr-un program national strategic si rezolvate in urmatorii sapte ani, au fost identificate, a declarat marti ministrul Agriculturii, Adrian Oros, in cadrul videoconferintei "Agriculture Reloaded", organizata de Agentia de presa News.ro, in parteneriat cu Team Innovation Media si Agentia de PR si comunicare Plurivox.