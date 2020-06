Ministrul Agriculturii anunța dezastrul: 'Peste 1,2 milioane hectare sunt afectate de seceta'

Peste 1,2 milioane hectare sunt afectate de secetă într-un grad mai mare de 30%, dintr-un total de 2,9 milioane de hectare semănate în toamnă, iar despăgubirile pentru aceste suprafeţe se vor da înainte de începerea campaniei de toamnă, a declarat, marţi seara, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, potrivit Agerpres.

"Am constituit acele comisii care constată pagubele produse de secetă şi am totalizat în fiecare judeţ, în fiecare parcelă, la fiecare fermier, în fiecare comună şi avem o situaţie finală: avem 1,2 milioane de hectare care sunt afectate într-un grad mai mare de 30% şi mă refer la culturi semănate în toamna anului trecut, dintr-un total de 2,9 milioane hectare. Pentru aceste suprafeţe, pe care acum le-am centralizat, vom aloca aşa cum am spus, înainte de începerea campaniei de toamnă, vom da despăgubiri pentru toate aceste suprafeţe care au fost calamitate de secetă", a spus Oros, la B1 TV.

El a precizat că nu pot fi daţi bani din fonduri europene pentru despăgubiri, însă Ministerul Agriculturii are asigurate în prezent fondurile pentru despăgubirile pe secetă, nu însă şi pentru pagubele înregistrate în cazul inundaţiilor din ultima perioadă.

"Banii pentru secetă avem, dar problemele cu inundaţiile au apărut în aceste zile şi va trebui să identificăm alte surse cu care să intervenim. Ştim că ceea ce s-a întâmplat este foarte grav", a mai spus ministrul Agriculturii.