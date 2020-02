Ministrul Agriculturii anunta miercuri programele de sprijin pentru fermieri ce vor fi derulate in 2020

Ministrul demis al Agriculturii, Adrian Oros, va susţine miercuri o conferinţă de presă referitoare la noile măsuri de sprijin pentru fermieri, care vor fi lansate în acest an.

De asemenea, vor fi prezentate şi programele de minimis (tomate, lână şi usturoi).Conferinţa va avea loc la sediul MADR.La finele anului trecut, Oros susţinea, într-un interviu acordat AGERPRES, că în 2020 vor fi păstrate toate programele de susţinere a producătorilor agricoli derulate în 2019."Programul 'Tomata' rămâne sigur, la fel şi programul privind producţia de usturoi. Anul acesta am dat 62 de milioane de euro pentru 'Tomata', deşi importurile de roşii au crescut în fiecare an, cu 17% în 2018 faţă de 2017 şi cu 24% în 2017 faţă de 2016. Avem bugetate şi lucrările pe irigaţii, păstrăm şi programul antigrindină. Nu am deschis alte programe noi", spunea, atunci, Oros.Acesta a precizat că acest sistem de programe pe produs ar trebui înlocuit cu nişte scheme de finanţare pentru toate legumele, dar nu numai pentru producţie, ci şi pentru depozitare şi procesare.