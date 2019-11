Ministrul Agriculturii, directiva drastica. A intrat in vigoare acum o saptamana

porc

Pentru milioane de romani, Craciunul 2019 va fi diferit de cele de pana acum. Ministrul Agriculturii a stabilit o noua directiva in ceea ce priveste sacrificarea porcilor, iar crescatorii sunt nemultumiti. Directiva a intrat in vigoare acum o saptamana si toti crescatorii de porci trebuie s-o respecte.

Ministrul Agriculturii, directiva drastica pentru crescatorii de porci

Daca pana acum fiecare gospodar isi sacrifica singur porcul de Craciun, acest lucru nu va mai fi posibil incepand cu acest an. Legea a fost data de fostul Guvern Dancila, iar de o saptamana a intrat in vigoare. Ce reprezinta mai exact aceasta directiva?

Ei biune, fiecare gospodar care va dori sa sacrifice un porc de Craciun va fi nevoit s-o faca sub supravegherea unui veterinar. Directiva nu numai ca-i nemultumeste pe crescatorii de porci, dar – spun ei – este si imposibila. Asta din cauza numarului scazut de veterinari din toate localitatile.

Marea majoritate a medicilor veterinari au plecat din tara, astfel noua directiva este aproape imposibil de pus in aplicare. Medicii veterinari si-au abandonat meseria sau au plecat in strainatate, explica Directia Sanitar-Veterinara.

„Sunt medici care au preferat sa se ocupe de alte activitati, in alte domenii. Pentru ca, la ora actuala, din cauza deficitului de animale, nu mai asigura veniturile necesare functionarii unor astfel de cabinete. (…) cu greu facem fata. Si noi suntem destul de putini”, spune Veronel Bolborea, director DSVSA Olt, conform Digi24.

Numarul de porci per gospodarie este limitat

Potrivit aceleiasi directive, exista un numar limitat de porci crescuti intr-o gospodarie. Asa se face ca o familie poate detine maxim 5 porci.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.