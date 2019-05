Ministrul Agriculturii, Petre Daea: " Suprafata afectata de fenomenele meteo extreme este undeva sub 7.000 de hectare"

Petre Daea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Suprafata agricola afectata de fenomenele meteo extreme este undeva sub 7.000 de hectare la nivelul tarii, dar situatia nu este atat de dramatica, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Am facut inventarul suprafetelor. Situatia nu este atat de dramatica ca suprafata si asta ne bucura. Sigur ne intristeaza pentru fermierii care au fost atinsi. La nivelul tarii suprafata este undeva sub 7.000 de hectare. Facem aceasta evaluare la fata locului, vedem gradul de afectare, de calamitate, apoi luam deciziile tehnice la fata locului. Incepem sa reinsamantam in culturile infiintate in aceasta primavara si este timp pentru a fi reinsamantate si a se relua cultura respecti ...