Ministrul Agriculturii, Petre Daea, va prezida lucrarile reuniunii Consiliului AgriFish, la Luxemburg

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, va conduce luni lucrările reuniunii Consiliului Uniunii Europene (Agricultură şi Pescuit), de la Luxemburg, al treilea Consiliu prezidat de România de la preluarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

Principalele teme aflate pe agenda Consiliului vizează Pachetul de reformă a PAC post 2020, Regulamentul privind planurile strategice în domeniul PAC - schimb de opinii cu privire la arhitectura verde, cercetarea şi agricultura, informează ministerul de resort."În cadrul Consiliului vor avea loc informări din partea Comisiei şi schimburi de opinii cu privire la următoarele problematici: o planetă curată pentru toţi - o viziune strategică pe termen lung pentru o economie neutră din punct de vedere al climei - abordare din punct de vedere al aspectelor agricole, situaţia pieţei, Grupul operativ pentru Africa rurală (GOAR), Declaraţia privind un viitor digital inteligent şi durabil pentru agricultura europeană şi zonele rurale europene", se menţionează în comunicatul MADR transmis AGERPRES În data de 2 aprilie, şeful de la Agricultură anunţa că unul dintre obiectivele cele mai importante ale Politicii Agricole Comune pentru care a militat România, respectiv eliminarea plafonării obligatorii, a avut câştig de cauză în comisia pentru agricultură din Parlamentul European."Politica Agricolă Comună 2021 - 2027 este pe un drum bun privind România şi privind fermierii români şi nu numai. Unul dintre obiectivele cele mai importante ale Politicii Agricole Comune pentru care România a militat în toate structurile europene astăzi a avut câştig de cauză în comisia pentru agricultură din Parlamentul European, unde, prin votul dat, s-a eliminat plafonarea obligatorie. Noi am propus un amendament şi din fericire am avut câştig de cauză. Este o bucurie formidabilă pentru fermierii români, atât pentru cei mari, cât şi pentru cei mici", a spus Daea.De asemenea, potrivit ministrului, s-a aprobat o convergenţă progresivă prin care România este avantajată prin creşterea subvenţiei la unitatea de suprafaţă."Sunt lucruri foarte bune care ne dau curaj şi sunt de remarcat pentru că se realizează pe perioada Preşedinţiei României la Consiliul UE. Deci, un succes pentru perioada asta ca de altfel şi altele, întrucât în domeniul agriculturii faţă de patru dosare programate a fi închise au fost închise nouă şi am înaintat foarte mult privind Politica Agricolă Comună", a adăugat şeful de la Agricultură.România nu a susţinut plafonarea plăţilor directe pe considerentul că acest lucru va afecta grav fermele mari ce respectă standardele de mediu, iar acestea vor pierde în competitivitate în raport cu importurile din ţările terţe.De altfel, fermierii din România şi din alte şase state din Regiunea celor Trei Mări au semnat în decembrie un document privind poziţia acestor ţări în cadrul viitoarei Politici Agricole Comune (PAC), principalele măsuri susţinute de ţările semnatare fiind mărirea bugetului PAC, uniformizarea subvenţiilor, renunţarea la plafonarea subvenţiilor şi păstrarea patrimoniului şi gestionarea pământului. Documentul a fost transmis Comisiei Europene şi comisarului pe agricultură Phil Hogan.