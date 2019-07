Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea: ''2019 va fi al treilea an consecutiv bun in agricultura''

daea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, afirma ca 2019 va fi al treilea an consecutiv bun in agricultura, chiar daca seceta "a ciupit"din productie in anumite zone, iar la calitate "a umblat un pic ploaia". Petre Daea: Preturile sunt mai mici in Romania "Pe de o parte, seceta ne-a ciupit ceva din productie in anumite zone, iar la calitate a umblat un pic ploaia, dar ne-a ajutat la celelalte culturi. A luat dintr-o parte simplu si a pus dublu la celelalte. Desi nu putem spune acum ce productii avem pana in prezent, pentru ca deformam piata, putem spune ca o apreciere ca va fi al treilea an consecutiv bun in agricultura, fara precedent in istoria tarii, bine pentru fermi ...