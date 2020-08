Ministrul Agriculturii sustine ca scaderea productiei de cereale in Romania nu va cauza o criza alimentara

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, da asigurari ca nu va exista o criza alimentara, in urma scaderii productiei de cereale in Romania din cauza secetei din acest an. Oros a explicat ca, desi productia de grau de anul acesta este mult mai mica fata de cea dintr-un an in care nu este seceta, cantitatea recoltata este suficienta pentru consumul uman, pentru furajarea animalelor, dar si pentru industria de productie a alcoolului.