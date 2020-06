Ministrul Alexe, despre viitura de pe Prut: Situatia este sub control

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a efectuat, vineri după-amiază, o vizită la Barajul Stânca-Costeşti, din judeţul Botoşani, pe fondul Codului roşu de inundaţii de pe râul Prut, el afirmând cu această ocazie că "situaţia este sub control". El a declarat că, în ciuda viiturii venite din Ucraina, populaţia nu are motive să fie îngrijorată, nici în localităţile din amonte de Stânca- Costeşti, nici în cele din aval. "Astăzi, atât cei de la ISU, cât şi cei de la Apele Române sunt pregătiţi să intervină. Situaţia este sub control. Populaţia nu are în acest moment de ce să îşi facă griji mai mult decât este situaţia în momentul de faţă. Aval de Stânca Costeşti, spun colegii specialişti de la Apele Române, dacă debitul preconizat pentru viitură se menţine, nu ar trebui să avem probleme nici în Botoşani, nici în Iaşi, nici în Vaslui şi, evident, până la vărsare la Galaţi", a afirmat Alexe. Acesta a mai adăugat că acumularea de la Stânca- Costeşti are înmagazinate în prezent circa 700 de milioane de metri cubi de apă şi are capacitatea de a prelua o cantitate de încă 700 de milioane de metri cubi. Râul Prut a depăşit, vineri dimineaţă, la ora 6,00, cu 266 de centimetri cota de pericol în zona Rădăuţi Prut, însă nu au fost inundate case, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani, Dorina Lupu. Prutul a inundat mai multe grădini din satele Rediu şi Rădăuţi Prut, dar şi platforma drumului naţional DN 24 C, care face legătura între Rădăuţi Prut şi Miorcani. De asemenea, pe timpul nopţii, pompierii, împreună cu lucrători ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Botoşani, ai Primăriei Rădăuţi Prut şi ai Administraţiei Bazinale de Apă Prut - Bârlad, au construit un dig de apărare artificial pe DN 29A, între Rădăuţi Prut şi Rediu. AGRERPRES / (A - autor: Cristian Lupaşcu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: ANAR: Unda de viitură de pe râul Jiu a ajuns în Gorj şi se deplasează către judeţul Dolj