Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a anuntat miercuri ca nu se va prezenta astazi la audierea parlamentara privind modul in care a gestionat raportul de ancheta asupra ingerintelor ruse in alegerile prezidentiale din 2016, lasand sa se intrevada o disputa apriga cu democratii in Congres. De asemenea, ministrul a refuzat sa predea Comisiei juridice a Camerei Reprezentantilor o versiune necenzurata a raportului procurorului Robert Mueller, a anuntat presedintele democrat al acesteia, Jerry Nadler, amenintand ca ii va trimite o somatie sa se prezinte la audieri daca negocierile se vor incheia fara rezultat in urmatoarele zile. Strategul lui Donald Trump, platit pentru discurs in Romania Bill Barr a f ...