Ministrul Apararii, din Marea Britanie, demis de Theresa May. Acum cateva luni fusese la Baza Aeriana de la Kogalniceanu

Gavin Williamson, ministrul Apărării din Marea Britanie a fost demis de premierul Theresa May, fiind considerat responsabil de scurgerea de informaţii către presă, potrivit Observator Antena 1.El ar fi oferit informaţii secrete, discutate în Consiliul de Securitate Naţională, către un celebru cotidian britanic, privind o înţelegere cu o companie chineză de telecomunicaţii.Guvernul britanic, citat de BBC, a informat că ministrul britanic al Apărării, Gavin Williamson, a fost demis, în urma unui scandal de amploare privind scurgerea de informaţii clasificate către presă. Penny Mordaunt va prelua interimatul ministerului.Theresa May a precizat că şi-a pierdut încrederea în capacităţile lui Williamson de a-şi îndeplini funcţia, fiind astfel demis.Gavin Williamson a negat orice implicare privind scurgerea de informaţii.Anul trecut, la începutul lunii august ministrul apărării naționale de atunci, Mihai Fifor, s-a întâlnit, la sediul M.Ap.N., cu ministrul apărării al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Gavin Williamson, aflat în vizită oficială în România.Potrivit MApN, pe durata întrevederii, cei doi oficiali au abordat subiecte de actualitate privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, dar și teme importante ale agendei Alianţei Nord-Atlantice. În acest context, au avut un schimb de opinii cu privire la extinderea şi diversificarea cooperării dintre România şi Marea Britanie atât în cadrul aliat, cât şi bilateral, în beneficiul forţelor armate ale celor două state.De asemenea, au fost analizate modalitățile concrete de implementare a deciziilor celui mai recent Summit al NATO, care a avut loc luna trecută la Bruxelles, cu accent pe intensificarea eforturilor aliate pe palierul descurajării și apărării, al reformei structurii de comandă a Alianței Nord-Atlantice și pe cel al proiectării stabilității.Un alt subiect abordat de cei doi miniștri a fost viitorul cadru al colaborării Marii Britanii cu Uniunea Europeană, Mihai Fifor afirmând faptul că țara noastră va sprijini ideea menținerii unor relații strânse, inclusiv din perspectiva securității şi apărării.Ministrul român al apărării a mulțumit omologului său pentru angajamentul constant şi solid al Marii Britanii în România, pe toate cele trei dimensiuni operaţionale - terestră, aeriană şi maritimă, ca dovadă a trendului ascendent al relației bilaterale.Tot atunci, cei doi oficiali s-au deplasat în Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, unde s-au întâlnit cu militarii din compunerea detașamentului Forțelor Aeriene Regale ale Marii Britanii dislocat în România pentru executarea misiunilor de poliție aeriană întărită, precum și cu personal din Forțele Aeriene Române care își desfășoară activitatea în Baza 57 Aeriană.”În anul 2018, Forţele Navale Britanice au participat cu nave ultramoderne (distrugătorul T45 HMS Duncan) la misiuni specifice de antrenament în Marea Neagră, în timp ce Forțele Terestre ale Marii Britanii au avut o participare constantă la exerciții comune cu militari români. Forțele Aeriene Britanice, care anul acesta împlinesc 100 ani de la înființare, au dislocat în Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, pentru al doilea an consecutiv, un detașament de avioane Eurofighter Typhoon, în vederea instruirii împreună cu militari din forțele aeriene și navale ale României, în scopul creșterii interoperabilității la nivel aliat şi executării unor misiuni de poliție aeriană consolidată, între 1 mai și 31 august. De asemenea, ofiţeri britanici de stat major încadrează funcții în Comandamentul Diviziei Multinaționale de Sud-Est şi în Unitatea NATO de Integrare a Forțelor/NFIU de pe teritoriul României” - au transmis reprezentanții MApN.