Ministrul Apararii intra cu arme și bagaje in campania electorala: profețește scorul PNL la parlamentare

Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, a declarat, duminică, în comuna Bucovăţ din judeţul Dolj, el candidând pe locul I pe lista organizaţiei PNL pentru Senat, că foarte mulţi oameni sunt nehotărâţi în ceea ce priveşte participarea la vot, pentru că şi-au pierdut încrederea atât în administraţiile locale, cât şi în clasa politică şi "relevanţa politicii" şi le-a transmis acestora să aibă încredere în candidaţii PNL şi să vină alături de aceştia.

"În tot acest demers (n-red.: acţiunile de campanie electorală), există foarte mulţi oameni care sunt nehotărâţi, care şi-au pierdut încrederea atât în rolul şi relevanţa administraţiei locale, cât şi în politicieni şi relevanţa politicii. Am un singur mesaj: să aibă încredere în noi, să vină alături de noi, pentru că eu sunt convins că tot acest demers pe care îl facem este o chestiune în care trebuie implicat atât cetăţeanul, cât şi autoritatea locală, cât şi autoritatea guvernamentală. Fără ca toate aceste părţi să fie puse să lucreze împreună şi să arătăm că ne pasă cu adevărat şi că putem să realizăm proiecte, nu putem să avem realizări importante", a spus ministrul Apărării, care a participat, duminică, alături de conducerea PNL Dolj, la întâlniri cu autorităţile locale din comunele Bucovăţ, Pleniţa, Maglavit, Poiana Mare şi municipiul Calafat.



Nicolae Ciucă a mai afirmat că se va implica în proiectele care vizează dezvoltarea judeţului Dolj în următorii patru ani şi a subliniat că ştie probleme din această zonă în care a trăit o lungă perioadă de timp, fiind născut în comuna Pleniţa din Dolj.



"Cred că zona Olteniei, a Doljului, are acea creativitate, acea ambiţie prin care să îşi stabilească obiective şi să poată nu să ajungă pe cineva din urmă, ci să ajungem acolo unde considerăm noi că trebuie să fim la nivelul anului 2025-2030, aşa cum se previzionează, cel puţin din punct de vedere tehnic şi tehnologic", a mai spus ministrul Apărării.



La rândul său, preşedintele PNL Dolj, Ştefan Stoica, a afirmat că la alegerile locale organizaţia sa a obţinut 31,7% la Consiliul Judeţean, iar pentru alegerile parlamentare şi-a propus un scor de circa 35% şi patru deputaţi din totalul de 10 şi doi senatori din patru.



"Dacă ne mobilizăm mai bine, şi cu certitudine vom face acest lucru, ne propunem un scor apropiat de 35%, să avem doi senatori şi patru deputaţi. Ne dorim acest lucru, pentru că patru ani de zile nu o să mai fie alegeri, iar acest parlament ales pe 6 decembrie va da guvernul pentru următorii patru ani de zile. Este foarte important ca acest guvern să fie liberal, guvern al dezvoltării României, al relansării României, al relansării Doljului. Sunt multe obiective de investiţii care au stagnat în aceşti mulţi ani de zile în care au guvernat cei de la PSD", a spus preşedintele PNL Dolj.



Stoica a mai afirmat că PNL Dolj doreşte să îşi păstreze reprezentativitatea la nivelul Guvernului şi după alegerile din 6 decembrie, cu cei doi miniştri, respectiv Nicolae Ciucă la Apărare şi Ionuţ Stroe la Tineret şi Sport.



"În ultimii opt ani de zile, cei de la PSD au guvernat la nivel naţional în mod discreţionar, iar Oltenia, cu toate că a fost reprezentată în plan guvernamental, din păcate nu a cunoscut, aşa cum ne aşteptam cu toţii, un reviriment economic. Din acest motiv, ne dorim să avem un număr mare de parlamentari, să ne păstrăm aceste poziţii la nivel guvernamental astfel încât toate autorităţile locale indiferent de culoarea politică să beneficieze de programe de investiţii şi oamenii să dorească să trăiască la ei acasă, fie că vorbim de localităţi din mediul rural, fie că vorbim de mediul urban", a mai spus Ştefan Stoica.



Preşedintele PNL Dolj - Ştefan Stoica, ministrul Apărării Naţionale - Nicolae Ciucă, preşedintele PNL Craiova - senatorul Mario Ovidiu Oprea, ministrul Tineretului şi Sportului - Ionuţ Stroe, deputatul Nicolae Giugea au participat, duminică, la întâlniri cu autorităţile locale din comunele Bucovăţ, Pleniţa, Maglavit, Poiana Mare şi municipiul Calafat.