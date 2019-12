Ministrul Apararii, lasat fara pensie chiar de colegii lui? Si Isarescu e pe 'lista neagra'

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat vineri seara că a prezentat în şedinţa de guvern propunerile pentru modificarea OUG 114/2018, proiect pe care Guvernul Orban ar urma să-şi angajeze răspunderea. Printre măsurile anunţate se află şi interzicerea cumulării pensiei cu salariul de la stat, dacă pensia depăşeşte nivelul salariului mediu brut. Excepţie de la această măsură, potrivit ministrului Muncii, ar face doar aleşii locali şi centrali, dar şi judecătorii CCR.

Dacă doar cele două categorii vor fi scutite de interdicţie, Guvernul Orban ar urma să-l lase fără pensie pe generalul (r) Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naţionale. Acesta a trecut în rezervă special pentru a putea ocupa postul de ministru. De asemenea, mai mulţi ai Băncii Naţionale, în frunte cu Mugur Isărescu, ar urma să rămână fără pensie. Ministrul Muncii a anunţat că persoanele care în prezent cumulează pensia şi salariul de la stat vor avea 15 zile la dispoziţie pentru a alege între cele două.

"Am prezentat, alături de colegii din Guvern, propunererile Ministerului Muncii pentru modificarea OUG 114/2018, în sensul în care propunerile noastre, bazate pe consultările pe care le-am avut, vin în direcţia, pe de o parte, menţinerii sporurilor la nivelul anului 2019, respectiv a indemnizaţiilor. Am propus ca indemnizaţia de hrană să fie menţinută la nivelul anului 2019, am propus cabinetului să analizăm oportunitatea prevederilor legate de interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sistemul public, în sensul în care am propus un mecanism pentru stabilitarea modului obiectiv în care o persoană să poată alege între o pensie şi salariu, în condiţiile în care salariul este din sistemul public. Această opţiune ar urma să se facă în 15 zile. Deci este la latitudinea persoanei să opteze. Am propus ca o persoană a cărei pensie nu depăşeşte salariul minim brut pe ţară să poată realiza acest cumul, astfel încât să nu afectăm categorii care au un nivel de venit redus. Am stabilit că aceste prevederi nu vor fi aplicate astfel încât să afecteze dreptul de a fi ales, aşa cum spun şi hotărârire CCR. Am explicat că măsurile nu se pot aplica aleşilor, respectiv judecătorilor CCR. Am venit cu propuneri clare vizând obligaţia angajatorilor să notifice în 5 zile Casele teritoriale de Pensii în privinţa persoanelor care se află în aceste situaţii. Am stabilit şi o penalitate pentru cei care nu respectă această obligaţie.", a precizat ministrul.

Salariul mediu brut pe economie este de 5090 de lei în prezent.

Anunţul vine în contextul unor decizii ale CCR din 2009 şi 2011 referitoare la o măsură identică. De asemenea, 7 dintre cei 9 judecători ai Curţii Constituţionale cumulează în prezent pensia cu salariul.