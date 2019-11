Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca: "Resursa umana este cea mai de pret valoare pe care Armata Romaniei o are" (galerie foto)

Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă s-a aflat într-o vizită inopinată la Batalionul 17 Vânători de Munte "Dragoş Vodă" din Vatra Dornei, potrivit postării sale de pe Facebook:"Nu puteam să ajung în Câmpulung Moldovenesc fără a profita de ocazie pentru a-i vizita pe militarii Batalionului 17 Vânători de Munte “Dragoș Vodă” din Vatra Dornei.Această unitate este una din puținele unități din Armata României în care nu am reușit să ajung și să discut cu militarii pe timpul mandatului de șef al Statului Major al Apărării.Azi am fost plăcut impresionat de dialogul pe care l-am avut cu ofițerii și subofițerii, cu soldații și gradații gradați profesioniști, dar și cu personalul civil. Mi-au plăcut preocupările lor, nu s-au plâns de ceea ce nu au, ci mi-au vorbit de proiecte și idealuri. Ce poate fi mai însuflețitor?!I-am găsit executând mentenanța la tehnică, mi-au demonstrat că tehnica de luptă și intervenție, chiar dacă este veche, de peste treizeci de ani, pornește la cheie. De asemenea, înlocuiau acoperișul la pavilionul principal al cazărmii și își primeneau condițiile de muncă. Bravo lor!Am plecat strângându-le mâna cu mare plăcere și cu convingerea că vânătorii de munte sunt o specialitate militară de elită care necesită o categorie de oameni deosebiți. Dincolo de calitățile fizice și psihice, “oamenii muntelui” sunt caractere puternice, sunt cei care înțeleg, pe deplin, ce înseamnă munca în echipă și coeziunea, pentru că acolo, în vârful muntelui, nu poți să te bazezi decât pe tine însuți și pe camaradul tău.Mereu am afirmat și voi susține în continuare că resursa umană este cea mai de preț valoare pe care Armata României o are.Mi-am propus să văd situația reală, motiv pentru care nu am anunțat vizita.Fiecare comandant își evaluează nevoile, planifică și solicită resursele. Este datoria mea și a comandanților de la toate eșaloanele să asigurăm resursele necesare îndeplinirii obiectivelor asumate, astfel încât, așa cum ne-am asumat, Armata Romaniei să fie în măsură să își execute misiunile constituționale. ", a menționat Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă pe Facebook.Sursa foto-text-captură: Facebook/ Nicolae Ionel Ciucă