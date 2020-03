Ministrul Apararii spune ca cele 100.000 de combinezoane de protectie vor ajunge la toate spitalele din tara

Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, a declarat sâmbătă că cele 100.000 de combinezoane de protecţie aduse cu o aeronavă pe Aeroportul Otopeni vor fi distribuite către toate spitalele din ţară, în special la cele care sunt în linia întâi în procesul de combatere a virusului Covid-19. "Pentru România, în primul rând, înseamnă încă 100.000 de costume de protecţie, care dau siguranţă şi sporesc încrederea personalului medical că pot să lucreze în condiţii cât se poate de protejate, astfel încât să salveze cât mai multe vieţi. (...) Aceste materiale vor ajunge la toate spitalele din ţară, în special la cele care sunt în linia întâi în procesul de combatere a virusului Covid-19", a spus ministrul Apărării, prezent pe aeroport la aterizarea aeronavei. Nicolae Ciucă a explicat că acest transport a fost efectuat în cadrul unui program al NATO, iar această capabilitate a mai folosită în trecut şi pentru transportul răniţilor de la Colectiv. "Pentru Ministerul Apărării Naţionale, ceea ce vedeţi înapoia mea, această capabilitate de transport aerian pe distanţe mari cu avionul C-17, reprezintă punerea în valoare a relaţiilor de cooperare pe care le avem cu celelalte ţări din cadrul Alianţei Nord-Atlantice. Aici este vorba despre o capabilitate construită prin contribuţia a 12 naţiuni aliate şi partenere, fiecare având un număr de ore de zbor foarte bine stabilit. Am avut această idee, să îi spunem aşa, prin care să ne folosim de această capabilitate pe resursa noastră, este resursă naţională, renunţând la o parte dintre orele de zbor, pe care le aveam destinate să facem afluirea şi defluirea militarilor români în teatrul de operaţii şi, iată, se pare că este cât se poate de eficientă. Doresc să menţionez că această capabilitate am folosit-o şi în 2015, la nefericitul eveniment de la Colectiv. Ca atare, este o experienţă pe care ţara noastră a maturat-o. Deja sunt alte naţiuni care urmează acest model şi asta înseamnă, până la urmă, puterea de echipă, punerea laolaltă a capabilităţilor şi dovedirea eficienţei în situaţii critice", a declarat Nicolae Ciucă. O aeronavă C-17 Globemaster III a aterizat, sâmbătă dimineaţa, pe Aeroportul Otopeni, cu 45 tone materiale medicale din Coreea de Sud. Este al doilea transport organizat de MApN, în cadrul cotei de ore de zbor alocate României, ca stat membru al Unităţii Multinaţionale de Transport Strategic. Echipamentele, constând în alte 100.000 de combinezoane de protecţie, au fost achiziţionate de statul român prin Oficiul Naţional de Achiziţii Centralizate şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în cadrul eforturilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 în ţara noastră. Cele două zboruri solicitate de Ministerul Apărării Naţionale cu aeronave C-17 Globemaster III reprezintă prima utilizare a orelor de zbor alocate ca stat membru al Unităţii Multinaţionale de Transport Strategic pentru misiuni de urgenţă în contextul gestionării pandemiei de COVID-19. Echipamentele de protecţie vor fi distribuite, în funcţie de nevoi, personalului medical din Ministerul Sănătăţii şi echipajelor operative ale Ministerului Afacerilor Interne, cu mijloace de transport din dotarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi cu sprijinul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă. Coordonarea celor două zboruri s-a realizat, din partea României, de către Centrul Naţional Militar de Comandă al MApN. România a semnat în anul 2008, ca membru fondator, Memorandumul de Înţelegere pentru constituirea Unităţii Multinaţionale de Transport Strategic, alături alte nouă ţări NATO - Bulgaria, Estonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Slovenia, SUA şi Ungaria, şi două state membre ale Parteneriatului pentru Pace: Finlanda şi Suedia. AGERPRES / (AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Karina Olteanu, imagine: MApN, redactare video: Sergiu Olteanu, montaj: Traian Arsenescu, editor online: Alexandru Cojocaru)