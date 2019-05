Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes: 'Am votat pentru ca Romania sa fie o tara demna si respectata in Europa'

Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, a votat duminică seara, la secţia din oraşul Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, la care era arondat, cu gândul "la o Românie care să prospere în Europa", informează Agerpres.

"Am votat pentru ca România să fie o ţară demnă şi respectată în Europa, am votat pentru ca România să fie reprezentată la Bruxelles de patrioţi, care să nu întoarcă spatele intereselor României atunci când se discută în Parlamentul European de România, am votat cu gândul la o Românie care să prospere în Europa şi să fie tratată egal cu celelalte state membre", a declarat Deneş pentru AGERPRES.

Ministrul Apelor şi Pădurilor a precizat că nu a votat şi la referendumul pentru justiţie, apreciind că ar fi fost "un vot inutil" dacă nu se modifică şi Constituţia.

"Eu nu am lipsit la niciun scrutin electoral, dar la orice vot trebuie să înţeleg utilitatea votului. În contextul în care un vot pentru sau împotrivă la cele două întrebări puse de preşedinte, pe care chiar şi preşedintele, iniţiatorul referendumului, le-a uitat, ştim foarte bine că nu au nicio finalitate dacă nu se modifică Constituţia, adică, practic, este un vot inutil", a spus Deneş.