Ministrul Bogdan Aurescu, de Ziua Nationala a Romaniei: Politica externa a Romaniei trebuie sa ramana o politica de consens national“

,,În acest an, sărbătorim Ziua Națională a României în condiții deosebite și doresc să le transmit tuturor românilor, mai ales celor din afara granițelor țării, în special gânduri de sănătate și încredere în viitor. Mesajul meu de speranță pornește de la convingerea că, împreună, prin acțiuni de solidaritate, vom reuși să depășim această perioadă complicată.



România a acționat atât la nivel național, împreună cu autoritățile române și cu societatea civilă, cât și în strânsă cooperare cu celelalte state membre ale Uniunii Europene și cu Aliații noștri din NATO, în spiritul responsabilității și al solidarității, pentru a găsi soluții la provocările acestui an.



În toată această perioadă complexă, cu presiune crescută inclusiv asupra activității diplomatice și consulare, politica externă a României a rămas fundamentată pe aceiași piloni care stau la baza arhitecturii sale – creșterea rolului și profilului României în cadrul Uniunii Europene, respectiv în NATO, întărirea și extinderea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, atașamentul profund pentru multilateralism și respectarea și promovarea dreptului internațional și a valorilor democratice. Toate acestea sunt elemente-cheie, inclusiv în contextul eforturilor individuale și comune de gestionare a crizei actuale.



Reiterez, cu acest prilej, faptul că Ministerul Afacerilor Externe, atât prin activitatea sa de politică externă, în relațiile bilaterale și pe plan multilateral, cât și prin dimensiunea de sprijin consular, are ca obiective prioritare protejarea și respectarea drepturilor și intereselor cetățenilor români din țară și din străinătate, pentru a le asigura securitatea și bunăstarea.



Păstrez convingerea fermă că politica externă a României trebuie să rămână o politică de consens național, coerentă și predictibilă, care să conducă la rezultate concrete pentru cetățeni. MAE va urmări în continuare realizarea unei politici externe active în susținerea obiectivelor și intereselor naționale, care să facă România mai puternică și mai respectată la nivel internațional, continuând să întărim parteneriatele strategice și relațiile speciale cu alte state care fac parte din aceeași comunitate de valori și de securitate cu România.



Aniversarea Zilei Naționale a României, cu atât mai mult în aceste circumstanțe fără precedent, ne îndeamnă să reflectăm atât asupra rolului și locului pe care România și diplomația română le ocupă în secolul XXI, dar mai ales asupra valorilor fundamentale care ne definesc ca națiune, la valorile democratice pe care le împărtășim, ca parte a comunității europene și euro-atlantice.



România trebuie să continue pe calea unei societăți moderne, incluzive și reziliente. Iar fiecare dintre noi, cetățenii români din țară și din străinătate, suntem cei care putem participa constant, fiecare în parte, dar mai ales împreună, la definirea și promovarea României viitorului – o Românie modernă, solidară, dinamică și conectată în plan internațional. Iar diplomația română, care a fost tot timpul, de-a lungul istoriei noastre, un vector de dezvoltare, modernizare și progres ale țării, va rămâne fidelă acestor deziderate și va continua cu demnitate și profesionalism să contribuie la realizarea interesului național.



În 2020 marcăm, totodată, momente simbolice – împlinirea a 75 ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite (ONU) și a 65 ani de când România are statut de membru, 70 de la semnarea Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Aceste momente aniversare ne amintesc, o dată în plus, importanța apartenenței și a creșterii profilului României în spațiul valorilor occidentale.