Ministrul Catalin Predoiu, acuzat de fake news de Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului

Asociaţia Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) susţine că ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, este ”promotor de fake-news, manipulări şi dezinformări cu privire la SIIJ”.Acțiunea ministrului justiției Cătălin Predoiu de a manipula CJUE, magistratii si opinia publica in scopul sustinerii desfiintarii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) este o operatiune de dezinformare pe plan intern si extern fara precedent in istoria post-comunista a Romaniei, similara actiunilor Serviciului “D” – Dezinformare din cadrul fostei Securitati comuniste.Pentru necunoscatori, dezinformarea intreprinsa de fosta Securitate comunista a carei metehne se vede ca s-au pastrat pana azi era “masura operativa constand in diseminarea intentionata a unor informatii denaturate sau false intr-un anumit mediu, prin intermediul surselor din reteaua informativa sau al ofiterilor, pe baza unui plan bine stabilit si supus in prealabil aprobarii superiorilor ierarhici. De regula, dezinformarea avea ca scop compromiterea unei persoane sau crearea unei reputatii false, pregatirea sau contracararea unor evenimente sau actiuni, promovarea intereselor conducerii partidului sau statului roman, pe plan intern sau extern. Dupa reformarea administrativa a Ministerului de Interne in 1967, actiunile de dezinformare au fost coordonate de Serviciul “D”, ca unitate specializata“. (a se vedea in acest sens Indexul de termeni si abrevieri cu utilizare frecventa in documentele Securitatii alcatuit de CNSAS)De la infiintarea ei, SIIJ a fost tinta celei mai crancene si asidue campanii de dezinformare, fakenews si manipulare din perioada post-comunista, campanie purtata atat pe plan extern, cat si pe plan intern, al carei varf de lance a devenit actualul ministru al justitiei Catalin Predoiu.Acestei structuri de parchet nu i s-a dat nici macar sansa sa functioneze la parametri normali, fiind sabotata inca de la inceput atat din interiorul cat si din afara justitiei, o masinarie uriasa de propaganda si manipulare fiind angajata in a promova minciuni nerusinate si sfidatoare cu privire la SIIJ.Motivul tuturor acestor atacuri impotriva SIIJ este clar pentru oricine are curajul sa vada si sa spuna adevarul: protejarea de raspundere a magistratilor care, o parte dintre ei in cardasie cu serviciile secrete, au comis abuzuri impotriva unor romani.Reactia impotriva SIIJ se inscrie in actiunea constanta de 30 de ani a statului roman de a-i proteja pe cei care, detinand puterea statului, au abuzat si nenorocit romani. Nici pentru mortii, ranitii si abuzurile de dinainte de 1989, nici pentru abuzurile din ultimii 30 de ani, se vede ca cei din conducerea statului roman nu vor sa fie angajata raspunderea vreunui abuzator.Creata ca o solutie pentru a contracara abuzurile si presiunile dovedite ala DNA la adresa judecatorilor si procurorilor, abuzuri ce au constituit adevarate amenintari la adresa independentei justitiei, SIIJ a fost de la inceput tinta unor atacuri si dezinformari sustinute, venite atat din interiorul sistemului judiciar, cat si din clasa politica, atacuri conduse de persoane ce doresc ingroparea abuzurilor si revenirea la sistemul de represiune care le-a promovat si tolerat.Intamplator sau nu, aceleasi persoane din magistratura, clasa politica, societate civila sau presa, care prin manipulari si dezinformari au justificat si solicitat desfiintarea SIIJ, sunt cam aceleasi persoane care au aparat abuzurile din justitie impotriva romanilor din ultimii ani, transformarea instantelor in “camp tactic” al SRI si colaborarea nelegala si neconstitutionala dintre procurori si SRI in baza unor protocoale secrete.In timpul fostului ministru al justitiei Ana Birchall aceasta campanie de dezinformare cu privire la SIIJ s-a rezumat la enuntarea unor neadevaruri de catre fostul ministru cu privire la aceasta institutie de parchet care au fost usor desfiintate chiar de presa. In acest sens, AJADO a avut o pozitie publica prin care a desfiintat o parte din falsele sustineri ale fostului ministru al justitiei Ana Birchall.Odata cu instalarea la carma Ministerului Justitiei a lui Catalin Predoiu, insa, campania de fakenews si dezinformare interna si externa a atins o noua culme, prin incercarea ministrului Predoiu de manipulare a intregului corp al magistratilor in scopul desfiintarii SIIJ si implicit a influentarii in aceasta directie a proceselor ce sunt pe rolul CJUE.Anvergura campaniei de dezinformare, manipulare si folosire in scop propriu a corpului de magistrati de catre ministrul justitiei Catalin Predoiu este fara precedent de la caderea regimului comunist in Romania.Concret, in data de 25.11.2019, ministrul justitiei Catalin Predoiu a cerut ultimativ instantelor si parchetelor ca, pana in data de 30.11.2019, sa isi exprime prin adunari generale “opinia” cu privire la aspecte importante privind functionarea justitiei, intre care si functionarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ).La data respectiva, AJADO a condamnat public respectiva actiune a ministrului justitiei Catalin Predoiu de intruziune nelegala si arogare abuziva de competente ale Consiliului Superior al Magistraturii, garantul independentei justitiei, solicitandu-i prin respectiva reactie sa revina in limitele legii, iar daca doreste consultarea instantelor prin adunari generale sa o faca trimitand un proiect de act normativ, asa cum ii cere legea.Documentele publicate prima data, insa, de site-ul www.presacurata.ro pe data de 01.01.2020 si preluate ulterior de alte site-uri de stiri, demonstreaza ca actiunea de “consultare” a instantelor si parchetelor demarata de ministrul Predoiu a fost nu doar ilegala, ci pur formala, ministrul Predoiu deja transmitand catre MAE, cu doua saptamani inainte de consultare, ca noul guvern de la Bucuresti doreste desfiintarea SIIJ.Astfel, din documentele date publicitatii rezulta fara putinta de tagada ca, la data consultarii instantelor si parchetelor, pe data de 25.11.2019, ministrul Catalin Predoiu avea deja luata decizia cu privire la desfiintarea SIIJ, dovada fiind adresa pe care a trimis-o Ministerului Afecerilor Externe cu doua saptamani inainte, pe data de 11.11.2019.In adresa din data de 11.11.2019 catre ministrul afecerilor externe Bogdan Aurescu, ministrul justitiei Catalin Predoiu a cerut ca Romania sa isi schimbe pozitia la Curtea de Justitie a Uniunii Europene in privinta SIIJ, in sensul ca aceasta trebuie desfiintata sau modificata radical. Aceasta noua viziune urma sa fie adoptata printr-un memorandum al Guvernului Romaniei.Ca atare, la data la care ministrul Predoiu a cerut instantelor si parchetelor convocarea adunarilor generale, pozitia acestuia si a Ministerului de Justitie cu privire la SIIJ era deja pe deplin formata si exprimata in documente oficiale. Consultarea instantelor si parchetelor, prin urmare, a fost facuta pur formal, fiind o demonstratie de dispret a ministrului Predoiu fata de corpul judecatorilor si procurorilor cu scopul, se intelege, de a legitima post factum decizia deja adoptata de acesta.De altfel, in chiar adresa de convocare a adunarilor generale, ministrul Catalin Predoiu a indus in eroare magistratii, sustinand ca a consultat deja Consiliul Superior al Magistraturii pe tema SIIJ. Or, din adresa trimisa instantelor, in ziua imediat urmatoare, CSM a devoalat dezinformarea ministrului Predoiu, aratand ca CSM a fost consultat doar pe celelalte teme, respectiv compunerea completelor de apel, admiterea la INM si pensionarea cu 20 ani vechime, nicidecum si cu privire la desfiintarea SIIJ.Din fericire pentru statul de drept si democratia din Romania, magistratii, in special cei cu vechime, aflati in varful sistemului judiciar, au votat fie pentru mentinerea SIIJ in forma actuala, fie pentru mentinerea sectiei cu o serie de ajustari. In acest sens s-au exprimat judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cei ai Curtii de Apel Bucuresti, dar si ai altor curti de apel din tara si a parchetelor de pe langa acestea.Opinia acestor magistrati, similara cu cea exprimata de Consiliul Superior al Magistraturii, a fost nu doar complet ignorata, ci si ascunsa de ministrul Catalin Predoiu, care, in seara zilei de 27.12.2019, a propus Guvernului Orban un memorandum plin de neadevaruri flagrante prin care a sustinut direct desfiintarea SIIJ, pozitie ce urmeaza a fi prezentata institutiilor UE. In respectivul memorandum nu se face nici o referire la pozitia exprimata de cele mai inalte foruri din sistemul de justitie si nici la deciziile CCR care au statuat ca SIIJ reprezinta o garantie legala a independentei individuale a judecatorilor.Procedand in acest mod, complet neloial si perfid, ministrul Catalin Predoiu reinvie practica Serviciului “D” – Dezinformare din cadrul fostei Securitati comuniste, serviciu care avea ca rol dezinformarea, manipularea, distorsionarea si controlarea opiniei publice prin propagarea de informatii false pe plan intern si extern in scopul obtinerii unui rezultat dorit de “preaiubitul” conducator comunist al tarii.Actiunea de dezinformare cu privire la SIIJ intreprinsa cu precadere pe plan extern de ministrul justitiei Catalin Predoiu nu este noua, acesta avand deja experienta manipularii si dezinformarii institutiilor europene din perioada in care, fiind ministru al justitiei, a initiat noile coduri civile si penale. Comisia Europeana a laudat prin rapoartele MCV respectivele coduri, dar care in timp s-au dovedit a avea zeci de articole neconstitutionale.Actuala actiune a ministrului justitiei Catalin Predoiu de distorsionare a adevarului si promovare de fakenews-uri in scopul sustinerii desfiintarii SIIJ are ca efect protejarea abuzatorilor care au incalcat drepturile si libertatile romanilor.Modul in care actioneaza ministrul Predoiu este grav nu doar pentru ca vine din partea unui avocat, care ar trebui sa puna pe prim plan apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor romani, dar si pentru ca, folosindu-se de magistrati, ministrul Predoiu incearca sa asigure impunitate unor abuzatori prin manipularea CJUE, in cauzele de pe rolul curtii ce au ca obiect legalitatea infiintari si functionarii SIIJ.AJADO condamna ferm orice actiuni si dezinformari care au ca scop exonerarea de raspundere a celor care au abuzat de functiile cu care statul i-a investit si care i-au calcat in picioare pe romani, le-au distrus vietile, familiile si afacerile.Pozitia AJADO este ca toti abuzatorii din justitie trebuie sa raspunda in fata legii, egal cu orice alt cetatean, iar in acest sens ii va expune public pe cei care, prin dezinformari si manipulari asemenea ministrului justitiei Catalin Predoiu, urmaresc sa acorde impunitate celor care au abuzat cetateni romani si le-au incalcat drepturile si libertatile.Sursa foto: Facebook/Cătălin Predoiu