Ministrul chinez de Externe: China si SUA, in pragul unui nou Razboi Rece

China şi Statele Unite sunt "în pragul unui nou Război Rece", a avertizat duminică ministrul chinez de externe Wang Yi, care a deplâns reaprinderea tensiunilor cu Washingtonul în jurul pandemiei de COVID-19, relatează AFP, știre preluată de Agerpres. Primii bolnavi cu noul coronavirus au fost semnalaţi la sfârşitul anului trecut în oraşul Wuhan din China.