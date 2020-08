Ministrul Citu vrea dobanzi la lei la zero sau chiar negative - Care ar fi principalele efecte

Florin Cîţu, ministrul Finanţelor Publice, spune că vrea să ducă dobânzile la lei la zero sau chiar negative, aşa cum sunt în alte ţări europene, transmite Mediafax.

“Avem un buffer la nivel record, în contul nostru de la BNR. Am injectat lichiditate în economie la un nivel record. În special pentru că am investit cele mai mari sume în primele 7 luni din ani din ultimii 10 ani. Dar nu ajunge şi nu ne oprim aici. România are nevoie, aşa cum vedem în toată lumea, şi de dobânzi reale zero sau şi mai bine, negative”, spune Florin Cîţu într-o postare pe Facebook.

El apreciază că pentru a traversa cu bine această perioadă de criză fără precedent, politica economică, fiscală şi monetară, trebuie să fie stimulativă, adică să nu afecteze negativ creşterea economică. “Doar printr-o politică economică stimulativă putem să avem o explozie a creşterii economice în 2021”.

România are dobânzi mari comparativ cu ţările europene sau chiar cu ţările din jur, foste comuniste. De asemenea, BNR are o dobândă de politică monetară, de 1,75%, mai ridicată decât alte bănci centrale din regiune. Principala justificare este că România are o inflaţie mai mare. În plus, BNR ţine dobânzile sus pentru a păstra stabilitatea cursului de schimb leu-euro.

Dacă dobânzile în România ar fi mult mai mici, atunci investitorii nu ar mai avea de ce să vină pe piaţa românească şi să cumpere titluri de stat, conform ZF.

La titlurile de stat, pe 10 ani, dobânda efectivă de tranzacţionare este în jur de 4%, un nivel destul de ridicat.

Când a început criza, dobânda (randamentul) a crescut la 6% fiind nevoie de intervenţia BNR pentru a scădea ratele.

Dobânzile sunt mari şi pentru că necesarul de finanţare al ministerului de Finanţe este extrem de ridicat: spre exemplu, in acest an, deficitul bugetar va depăşi 70 mld lei la care se adaugă peste 40 mld. lei datoria publică care trebuie refinanţată.

Ministerul Finanţelor a împrumutat în prima parte a anului de pe piaţa internă şi de pe cea externă mai mult de jumătate din necesarul de finanţare.

Pe piaţa interbancară, ROBOR-ul, indicatorul de referinţă, urmăreşte dobânda de politică monetară a BNR plus intervalul de variaţie de plus sau minus 0,5%.