Ministrul Comunicațiilor participa la mitingul PSD de la Iași: 'Solidaritatea trebuie sa ramana valoarea care sa ne anime și in interiorul națiunii romane'

Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Alexnadru Petrescu, a anunțat că o să participe la mitingul organizat de PSD la Iași în 9 mai. Alexandru Petrescu a ținut să precizeze că se simte onorat să sărbătorească o zi istorică atât de importantă pentru Europa.

'“In drum spre IAȘI” Sunt onorat sa sarbatoresc maine, 9 mai, intr-un oras istoric - Iasi, o zi istorica atat pentru Europa cat si pentru tara noastra in Europa.

"Europa nu va fi construita dintr-o data sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizari concrete care sa creeze in primul rand o solidaritate de facto", afirma la 9 mai 1950 Robert Schuman, ministrul de externe francez, declaratie care a ramas inscrisa la temelia constructiei europene.

Solidaritatea de facto si tratamentul echitabil al statelor membre a fost si ramane una din valorile fundamentale ale Europei, in care Romania crede, pentru care lupta si care i-au motivat aderarea in anul 2007. De aceea, este foarte important ca aceasta viziune sa se regaseasca prioritar si pe agenda viitorilor europarlamentari pe care romanii ii aleg sa le reprezinte interesele in Parlamentul European.

Solidaritatea de facto trebuie sa ramana valoarea care sa ne anime si in interiorul natiunii romane, natiune care s-a bucurat la data de 9 mai, in anul 1877, de cuvintele lui Mihail Kogalniceanu, ministrul de externe roman, rostite in Parlament cu ocazia proclamarii independentei Romaniei: "Suntem independenti. Suntem natiune de sine statatoare."

Romania s-a integrat in mod ireversibil in proiectul european si contribuie consistent la consolidarea valorilor fundamentale ale Europei circumscrise dezideratelor de toleranta, democratie, pace, bunastare, dezvoltare durabila, progres tehnic, incluziune sociala si diversitate culturala fiind, totodata, pe deplin legitima sa-si protejeze si promoveze in mod ferm si consecvent interesele nationale', a precizat ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Alexnadru Petrescu, pe Facebook.