Ministrul Comunicatiilor: In anul 2020, cu siguranta vom incepe implementarea tehnologiei 5G la nivelul Romaniei

Implementarea tehnologiei 5G în România va începe cu siguranţă în anul 2020 şi aşteptăm ca, până la sfârşitul acestui an, licitaţia pentru alocarea noilor frecvenţe să se finalizeze conform planului, a declarat, luni, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Alexandru Petrescu. Oficialul a fost prezent în cadrul conferinţei anuale pe teme de securitate cibernetică, organizată, în aceste zile, la Palatul Parlamentului, de Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO). "Aşa cum a fost planificat de la sfârşitul anului trecut, începutul anului în curs, reglementatorul adică autoritatea care are responsabilitatea în ceea ce priveşte parcursul licitaţiei pentru alocare frecvenţelor de 5G (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - ANCOM, n.r.) a demarat deja procesul de consultare publică chiar pe site-ul instituţiei. Parcursul este în desfăşurare conform planului pe care noi ni l-am asumat şi aşteptăm ca, până la sfârşitul acestui an, această licitaţie să se finalizeze. În anul 2020, cu siguranţă vom începe implementarea tehnologiei 5G la nivelul României şi astfel ne putem situa în plutonul primelor ţări europene care implementează această tehnologie. Deja, licitaţia în sine s-a desfăşurat sau este în curs de desfăşurare într-un număr de ţări ca Germania, Italia, Austria, Ungaria. Deci, este important să menţinem acest parcurs, astfel încât să rămânem printre primele ţări care vor adopta tehnologia 5G - un punct de cotitură. 5G va fi fundamentul pentru adopţia de noi tehnologii şi vorbim de Internetul Lucrurilor (Internet of Things, n.r.), Inteligenţa Artificială şi ne dorim ca România să rămână în plutonul ţărilor fruntaşe care vor avea la îndemăna fiecărui utilizator o nouă tehnologie", a afirmat Petrescu. Săptămâna trecută, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Eduard Lovin, declara, pentru AGERPRES, că, pe tema procedurii de licitaţie pentru 5G, calendarul asumat de către reglementator este respectat, însă este nevoie de Hotărârea de Guvern care include preţurile de plecare, act normativ care ar trebui "să iasă în câteva zile, maxim o săptămână". "În momentul acesta, noi suntem în grafic cu termenul asumat intern de către noi, dar global sunt deja întârzieri. Unele au fost induse de efectele Ordonanţei de Urgenţă date la finalul anului trecut şi s-a întârziat cu remedierea unor prevederi ce afectau domeniul telecom din România. Apoi, trebuie dată această Hotărâre de Guvern legată de preţurile de plecare a licitaţiei şi, nu în ultimul rând, aşa cum ne-au solicitat şi operatorii, trebuie clarificate şi celelalte aspecte legate de posibile standarde suplimentare în domeniul cybersecurity, al echipamentelor IT pe care vor trebui să le cumpere şi să-şi dezvolte reţelele de generaţie următoare. Hotărârea de Guvern care include preţurile de plecare în licitaţia pentru 5G ar trebui să iasă în câteva zile, maxim o săptămână. Nu ştiu dacă se va întâmpla asta, îmi e greu să spun...", a explicat Lovin. ANCOM a anunţat, pe data de 7 iunie 2019, că procedura de licitaţie pentru acordarea resurselor de spectru disponibil în benzile desemnate pentru implementarea tehnologiei de noua generaţie 5G urmează să fie finalizată până pe data de 31 octombrie, iar licenţele de utilizare vor fi acordate până la finalul anului. Calendarul aferent organizării licitaţiei pentru 5G a fost finalizat în data de 21 iunie în cadrul Consiliului Consultativ, iar documentul de poziţie se referă la acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvenţe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz. Conform ANCOM, până la data de 15 august 2019, urma să se modifice TNABF (Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvente radio) pentru a atribui banda de 700 MHz serviciului mobil terestru, în acel moment banda fiind atribuită serviciului de radiodifuziune. Totodată, până la finalul lunii august 2019, Autoritatea urma să elaboreze şi să finalizeze, în urma consultării publice cu industria, documentaţia necesară organizării efective a procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400 - 3800 MHz, urmând ca aceasta să se desfăşoare până la data de 31 octombrie 2019. În luna decembrie a acestui an, licenţele de utilizare a frecvenţelor radio vor fi acordate câştigătorilor, ceea ce va face ca operatorii să poată folosi o parte a spectrului câştigat începând cu data de 1 ianuarie 2020, iar pentru prima jumătate a anului 2020 sunt stabilite a fi finalizate acţiunile privind încheierea acordurilor de coordonare referitoare la televiziunea digitală terestră cu Ucraina şi a acordurilor bilaterale cu ţările vecine privind coordonarea utilizării frecventelor pentru reţele MFCN. Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) organizează, în perioada 7 - 8 octombrie, cea de-a IX-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Anuale, sub titlul "Noile provocări globale în domeniul securităţii cibernetice". În cadrul celor două zile ale conferinţei vor fi abordate subiecte de interes, precum securitatea reţelei 5G, cybercrime, educaţie şi conştientizare, implementarea Directivei NIS (Networking Information Security, n.r.), Inteligenţă Artificială şi Cercetare&Dezvoltare în securitate cibernetică. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Badea, editor: Mariana Nica, editor online: Anda Badea)