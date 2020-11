Ministrul Culturii: Anul acesta devine tot mai aspru si ne rapeste oameni ce au scris istorie

Anul acesta devine tot mai aspru şi ne răpeşte oameni dragi, oameni care au scris istorie în România, afirmă ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, după ce, în noaptea de marţi spre miercuri, actriţa Draga Olteanu Matei a murit în spital. "Anunţul medicilor de la Spitalul 'Sfântul Spiridon' ne afectează pe toţi. Anul acesta devine tot mai aspru cu noi şi ne răpeşte oameni dragi, oameni care au scris istorie în România. Draga Olteanu Matei este unul dintre ei şi e dureros că trebuie să ne luăm rămas bun. Am crescut urmărind rolurile sale, ne-am bucurat de interpretarea sa, am râs şi plâns împreună. Să nu uităm nicio clipă să ne cinstim valorile", a declarat Bogdan Gheorghiu, într-un comunicat de presă. Reprezentanţii Ministerului Culturii îşi iau "rămas bun" de la Draga Olteanu Matei, care "a părăsit scena lumii". "Teatrul şi filmul românesc au pierdut un nume şi un chip de referinţă, cel pe care generaţii întregi de spectatori şi telespectatori l-au asociat zeci de ani cu personajele marii noastre actriţe", se precizează în comunicatul MC. Draga Olteanu Matei a făcut parte din generaţia de aur a teatrului românesc. "Chiriţa în Iaşi", "Gaiţele", "Hagi Tudose", "Domnişoara Nastasia" sunt spectacole care au devenit extrem de apreciate şi cunoscute de toţi românii. Cariera sa a însemnat 90 de filme, 50 de piese de teatru şi 100 de roluri de televiziune. Pentru contribuţia adusă teatrului şi cinematografiei româneşti, Draga Olteanu Matei a primit numeroase premii, titluri şi diplome. În 2002, i-a fost acordată distincţia Ordinul Naţional "Steaua României" de către Preşedinţie, iar în 2014 i-a fost înmânat Ordinul "Coroana României" în grad de Ofiţer de către principesa Margareta. Din anul 2011 are o stea pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului din Bucureşti. Ministerul Culturii a omagiat-o la Ateneul Român, în ianuarie 2018, cu prilejul Zilei Culturii Naţionale. Actriţa Draga Olteanu Matei a murit în noaptea de marţi spre miercuri, la Spitalul "Sfântul Spiridon" din Iaşi. Avea 87 de ani. AGERPRES/(AS - autor: Andreea Rotaru, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu) Citește și: Iaşi: A murit actriţa Draga Olteanu Matei A murit actriţa Draga Olteanu Matei (fişă biografică)