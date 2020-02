Ministrul de Externe, atent la evoluția evenimentelor privind coronavirusul: 'NU, nu s-a confirmat la romanul din Italia'

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat, vineri, la Antena 3, că MAE ajută românii să se repatrieze din zonele în care coronavirusul face victime, adăugând că nu s-a confirmat virusul la românul din Italia internat la Roma.

"Am urmărit cu foarte multă atenție încă de la începutul apariției acestei crize sanitare privind coronavirusul evoluția evenimentelor. Am emis două atenționări de călătorie și am mărit nivelul de alertă pentru călătoriile în China.

Citește și: VIDEO Ciolacu îi amenință pe parlamentari cu suspendarea din PSD dacă nu vor vota moțiunea de cenzură: NU vor participa pe listă

De asemenea, am luat măsuri prin intermediul ambasadei noastre de la Beijing pentru a identifica cetățenii români, pe de o parte cei care se află în provincia Hubei, deci în zona în care se produce cu cea mai mare intensitate această criză și în al doilea rând cu privire la prezența cetățenilor români în general din China pentru a putea lua măsuri de sprijin pentru eventuala lor repatriere, dacă iei o solicită

În ceea ce privește cei patru cetățeni români care se află în provincia Hubei, facem demersuri active pentru a fi ajutați să se întoarcă în țară prin folosirea oportunităților pe care le avem în relația cu partenerii noștri europeni, mă refer la zborurile care sunt organizare de Franța și de Germania", a declarat Bogdan Aurescu.