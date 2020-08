Ministrul de externe ceh: "Respingem o repetare a ceea ce s-a intamplat in Ucraina si anexarea Crimeei"

Uniunea Europeana trebuie sa trimita un semnal clar Moscovei ca orice angajament militar in Belarus ar fi inacceptabil, a declarat luni ministrul de externe ceh Tomas Petricek, apreciind ca "indreptatite" temerile privind o posibila interventie rusa in Belarus, in declaratii facute la postul de televiziune ceh CT, citate de DPA.