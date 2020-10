Ministrul de externe german doreste "un nou inceput" in relatiile transatlantice dupa alegerile din SUA

Ministrul german de externe Heiko Maas a pledat, intr-un editorial in editia de duminica a cotidianului Die Welt, pentru un "nou inceput" in parteneriatul transatlantic dupa alegerile din SUA, indiferent cine va castiga acest scrutin, si Berlinul va face propuneri in acest sens catre Washington, consemneaza agentia DPA.